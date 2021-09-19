"أول يومين راحة".. 12 يومًا إجازة للموظفين في أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة ويبدأ شهر أكتوبر، حاملا معه 12 يومًا عطلات رسمية للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن شهر أكتوبر المقبل يتضمن إجازتين رسميتين بعيدًا عن العطلات الأسبوعية.

وتكون أيام الإجازات الرسمية في أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، والاثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبعيدًا عن العطلات الرسمية فإن أكتوبر يتضمن 10 أيام إجازة أسبوعية، حيث يبدأ الشهر يوم الجمعة بعد المقبل وينتهي يوم الأحد الموافق 31/10/2021.