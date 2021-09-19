بيان من "الوفد" بشأن استمرار هاني سري الدين في رئاسة مجلس إدارة جريدته

(مصراوي):

أصدر حزب الوفد بيانًا، اليوم الأحد، ينفي فيه ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، حول اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وصدور قرار بتعين المهندس حمدي قوطة رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الوفد، مؤكدًا أن القرار هو تعيين المهندس حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، أي نائبًا للدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة الجريدة.

وتابع الحزب في البيان: "مع الاحترام والتقدير الكامل لدور الإعلام وحريته فإننا نهيب بالإعلام الذي نقدر دوره الوطني في نشر الخبر الصحيح تحري الدقة فيما ينشر من أية أخبار تخص حزب الوفد، بالرجوع إلى المسؤولين بالحزب لتلقي المعلومة الصحيحة بدلًا من نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة، لما تحدثه من أضرار جسيمة تؤثر على مسيرة الحزب".

ويؤكد رئيس الوفد، أن الدكتور هاني سري الدين باق في منصبه، ولم يكن هناك أدنى تفكير للاستغناء عنه في هذا المنصب.