"صلى الفجر ومات".. مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم

كتب- محمود مصطفى:

لقي الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد الأرقم في مدينة نصر، اليوم الأحد، مصرعه في حادث سير مروِّع وقع عقب صلاة الفجر.

ووقع الحادث أمام كوبري المنهل عند عودة الشيخ من صلاة الفجر.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، أظهرت مدى صعوبته، بينما سادت حالة من الحزن بين عدد كبير من الأهالي لشهرة الشيخ.

وستكون صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب أمام مسجد الأرقم في مدينة نصر.