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"صلى الفجر ومات".. مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم

07:11 م الأحد 19 سبتمبر 2021
"صلى الفجر ومات".. مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم

الشيخ هاني الشحات

كتب- محمود مصطفى:

لقي الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد الأرقم في مدينة نصر، اليوم الأحد، مصرعه في حادث سير مروِّع وقع عقب صلاة الفجر.

ووقع الحادث أمام كوبري المنهل عند عودة الشيخ من صلاة الفجر.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، أظهرت مدى صعوبته، بينما سادت حالة من الحزن بين عدد كبير من الأهالي لشهرة الشيخ.

وستكون صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب أمام مسجد الأرقم في مدينة نصر.

هاني الشحات مسجد الأرقم مدينة نصر مواقع التواصل الاجتماعي

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