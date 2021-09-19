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الإفتاء تحسم الجدل بشأن توزيع الشخص لماله على أولاده قبل وفاته

06:45 م الأحد 19 سبتمبر 2021
الإفتاء تحسم الجدل بشأن توزيع الشخص لماله على أولاده قبل وفاته

دار الأفتاء المصرية

كتب– محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال".

وأوضحت الدار في فتوى لها، الأحد، أنه قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

الإفتاء مفتي الجمهورية شوقي علام

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