وزير الشباب والسفير الأمريكي بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

(مصراوي):

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة بمكتبه بمقر الوزارة، لبحث سبل وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين على مستوي قطاعي الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مثنيًا على التعاون القائم بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، مشددًا على أنه يسعى لزيادة التعاون في المرحلة المقبلة، وأن الوزارة تضع خططًا واستراتيجيات لرفع الوعي لدى النشء والشباب والعمل على تأهيلهم وتدريبهم من خلال إيجاد شراكات مع العديد من الجهات، وأيضًا الخطط الرياضية لاكتشاف الموهوبين، بالإضافة إلى رعاية الأبطال المتميزين رياضيًا.

من ناحيته، أعرب السفير الأمريكي عن سعادته بالتواجد في مصر، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا التعاون المثمر بين الجانبين، معرباً عن تفاؤله بالتعاون بين السفارة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة في المجالات المختلفة في النشء والشباب، والذي يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، واستعداده للعمل على إنجاح المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة والعمل على التوسع فيها وتطويرها.

تطرق اللقاء إلى الحديث عن مذكرة التفاهم بين الجانبين على صعيد الشباب والرياضة، وتبادل الوفود الشبابية والتعاون في مجال ريادة الأعمال وتنمية المهارات لسوق العمل، وتم الحديث عن البرنامج التدريبي "Nation Builders"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع السفارة الامريكية، وتم الحديث أيضاً عن التعاون بين الجانبين في مجال رياضة البطولة من حيث تبادل المعسكرات الرياضية وإعدادها للاعبين ونقل التكنولوجيا الرياضية بين الجانبين، بالإضافة الي التعاون في مجال العلوم الرياضية، واستضافة خبراء من الولايات المتحدة الامريكية متخصصة في البرامج الرياضية وفي المقابل إرسال خبراء مصريين في لعبة الاسكواش للولايات المتحدة الامريكية.

كما تم الحديث عن الدبلوماسية الشبابية والدبلوماسية الرياضة، كما تم عرض مقترح من وحدة تطوير السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة بشأن تكوين مجلس الشباب المصري الأمريكي وبرامج تبادل الشباب والمعايشة بالكونجرس، ونقل خبرات في مجال إدارة العمل التطوعي.