صور.. محافظ القاهرة يتفقد إزالة تعارضات المحاور الجديدة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر، جولة بمنطقة شرق القاهرة تفقد خلالها عددا من المحاور الجديدة ومن بينها محور الفريق محمد العصار ما بين عين شمس والمطرية والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.



وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات وعمل اللاند سكيب الخاص بالمنطقة المحيطة بالنسخة التي يتم اعدادها لمسلة سنوسرت الأول بالمنطقة لتضفى جمالًا يتناسب مع طبيعة المكان.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر بحي غرب مدينة نصر والذي يربط بين شرق وجنوب القاهرة.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة مع مسئولي التوعية بشركة النظافة الجديدة التي تتولى أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية أثناء قيامهم بحملة توعية على المحال والمطاعم بالمنطقة وطالبهم بتوسيع دائرة الحملة لتصبح حملة طرق أبواب لتقديم التوعية بالمنازل.

كما تفقد محافظ القاهرة انتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلي منصور بحي المطرية.



وتابع أعمال شركات المرافق (المياه والصرف الصحى والكهرباء) التي بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلي منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلي منصور الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحي السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهي بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.