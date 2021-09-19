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قرار رسمي.. خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 224 درجة

04:23 م الأحد 19 سبتمبر 2021
قرار رسمي.. خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 224 درجة

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي (2021/2022) من 230 درجة إلى 224 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

خالد عبدالعال تنسيق القبول بالثانوي العام الثانوية العامة القاهرة وزارة التربية والتعليم

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