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900 جنيه شهريا.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة ومستحقين عنهم

02:45 م الأحد 19 سبتمبر 2021
900 جنيه شهريا.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة ومستحقين عنهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب

كما نصت المادة الثانية على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري معاشات استثنائية القوات المسلحة

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