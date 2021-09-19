900 جنيه شهريا.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة ومستحقين عنهم
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب
كما نصت المادة الثانية على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة.
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