900 جنيه شهريا.. قرار جمهوري بمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة ومستحقين عنهم

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب

كما نصت المادة الثانية على أن: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة.