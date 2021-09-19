التنمية المحلية: قروض (مشروعك) وفرت أكثر من 1.5 مليون وظيفة حتى الآن

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالي الحالي (2021/2022)، في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه ساهمت في توفير حوالي 42 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل.

وأشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بواقع 21 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بـ 19 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع والدقهلية والشرقية بـ 15 ألف مشروع لكل منهما ثم محافظة بني سويف بـ 14 ألف مشروع ثم محافظة أسيوط بـ 13 ألف مشروع.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصري مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى مساهمة مشروعك في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية والتوسع في تنفيذ مبادرة (شغلك جنب قريتك)، وتطوير الأسواق القروية.

ولفت الوزير إلى أن (مشروعك) يعمل حاليا على تعزيز المهارات الإدارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيع المواطنين للإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف اللواء شعراوي أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات، لافتا إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ 260 مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ 6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.