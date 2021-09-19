رئيس "الشيوخ" يلتقي رئيس البرلمان العربي

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، رئيسَ البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، ورئيسَ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبل، الأسبوع الماضي، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له.

ورحَّب عبد الرازق بالوفد العراقي، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدَين الشقيقَين في كل المجالات.

وأكد رئيس "الشيوخ" سعادته بعودة العراق إلى مكانته بين الدول العربية، مشيرًا إلى دعم مجلس الشيوخ أية خطوة في هذا الاتجاه.

وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدَين على كل المستويات؛ وبخاصة على المستوى البرلماني، أخذًا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتَيه من خبرة وتاريخ طويل.

ونقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر عظيمة بأهلها وتاريخها .