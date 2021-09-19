خبرة أكثر من 30 عامًا.. محافظ القاهرة يشيد بدور مركز شبكات المرافق في تنفيذ المشروعات القومية

كتب- محمد نصار:

أشاد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدور مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة ومساهمته الفعالة في جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة، كمحور جيهان السادات بجميع مراحله، ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو، ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية، وكباري منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية.. وغيرها من المشروعات الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة؛ لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال عام 2021 والموقف المالي الختامي للعام المالي 2021- 2020؛ حيث أثنى المحافظ على جهد العاملين بالمركز.

وأشارت المهندسة أمل محمد حنفي، رئيس مركز معلومات شبكات المرافق، إلى أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة في أنحاء القاهرة، يقوم بعمل الرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًّا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من "جوجل إيرث""google earth" وكشف بالإحداثيات المطلوبة.

ويقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالـGIS (نظم المعلومات الجغرافية) وأيضًا لديه مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التي استمرت أكثر من 30 عامًا لبقية محافظات مصر وأيضًا على المستوى الدولي.

يعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذي أنشئ عام 1988، من المراكز الرائدة في مصر؛ إذ إنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق، ويقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات؛ أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.

ويعتبر المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى، وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات في باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحي الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض؛ بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطني العاصمة وتأمينها ضد أي أعمال تدمير أو إتلاف، والمحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة في تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود في باطن الأرض للمعاونة في التخطيط المستقبلي الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود في باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر، ومنع الحفر العشوائي بالقاهرة.

ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحي) وعددًا من التنفيذيين بالمحافظة.