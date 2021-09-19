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محافظة القاهرة: إزالة 623 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 1608 أسر بمشروع "معًا"

02:28 م الأحد 19 سبتمبر 2021
محافظة القاهرة: إزالة 623 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 1608 أسر بمشروع "معًا"

جيهان محمد عبد المنعم

كتب- محمد نصار:

أعلنت جيهان محمد عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من هدم 623 عقارا عشوائيا بعزبة أبوقرن في حي مصر القديمة، وتسكين 1608 أسر في وحدات سكنية بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروع أسرة، وقد تم التسكين فور الإخلاء بوحدات بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروع معا بحى السلام.

وقالت عبدالمنعم، في بيان، اليوم الأحد، إنه جارٍ حاليًا نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وسيتم نقل باقي الأسر تباعا على مدار الأيام المقبلة وتسليمهم وحدات مجهزة بها غرفة نوم وانتريه ومطبخ وحمام وأجهزة كهربائية.

وأوضحت استمرار السعي وبذل الجهود بخطوات متلاحقة، ومن بينها فريق عمل جاد بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة؛ لتنفيذ أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن والمصنفة بأنها غير آمنة على قاطنيها.

وأكدت على أن الهدف من إزالة المنطقة يرجع إلى إعادة القاهرة لرونقها وجمالها عبر الاحتفاء بآثارها ومبانيها التاريخية وإزالة كل المظاهر السلبية وأية تعديات في هذه المناطق العشوائية، لتنفيذ المشروع القومي والحضاري لمشروع تلال الفسطاط والذي سيعيد تنفيذه على قاطني هذه المنطقة بتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة.

جيهان محمد عبد المنعم عزبة أبوقرن مشروع معًا حي مصر القديمة

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