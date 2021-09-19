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رئيس جهاز العبور: تطعيم العاملين بالجهاز والمصالح الحكومية بلقاح كورونا

12:31 م الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس جهاز العبور: تطعيم العاملين بالجهاز والمصالح الحكومية بلقاح كورونا

المهندس عبدالرؤوف الغيطي

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة العبور والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، قامت بجهود مكثفة لتطعيم العاملين بالقطاع الحكومي وجميع العاملين بالجهاز بلقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي للفيروس.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الفريق الوقائي بمديرية الصحة بالعبور بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بجهاز المدينة، قاموا بالإشراف على جميع الفرق المتحركة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن تطعيم العاملين جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق الطبية المتحركة، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد الوباء، وحفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالجهاز الإداري والمترددين من الجمهور على جهاز المدينة، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بالفرق الطبية اللازمة للتأكد من حصول جميع العاملين علي اللقاح.

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عبدالرؤوف الغيطي لقاح كورونا جهاز تنمية مدينة العبور المصالح الحكومية فيروس كورونا

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