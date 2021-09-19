تراخيص البناء.. توضيح جديد من محافظة القاهرة بشأن بيانات الصلاحية والرفع المساحي

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال عام 2021 والموقف المالي الختامي للعام المالي (2020/2021.

وأثنى محافظ القاهرة، على جهد العاملين بالمركز، مؤكدا على أن مركز معلومات شبكات المرافق هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتي كان لها دورا رئيسيا ومساهمة فعالة في جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية وكبارى منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.

وأشارت أمل محمد حنفي، رئيس مركز معلومات شبكات المرافق، إلى أن المركز من خلال فروعه السبعة المنتشرة في أنحاء القاهره يقوم بعمل الرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من جوجل إيرث google earth وكشف بالإحداثيات المطلوبة.

كما يقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالـ GIS (نظم المعلومات الجغرافية) ولديه مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التي استمرت أكثر من 30 عاما لباقي محافظات مصر وعلى المستوى الدولي.

ويعد مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذي أنشئ عام 1988 من المراكز الرائدة في مصر حيث إنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق، كما يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر.

ويعتبر المركز هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات في باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

كما يقوم المركز بأعمال الرفع المساحي الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطني العاصمة وتأمينها ضد أي أعمال تدمير أو إتلاف والمحافظة على شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق والمعاونة في تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة لما هو موجود في باطن الأرض للمعاونة في التخطيط المستقبلي الدقيق لمشروعات البنية الأساسية والمرافق مع توفير ذلك التوازن بين ما هو موجود في باطن الأرض وتلك المنشآت فوق سطح الأرض والسيطرة على أعمال الحفر ومنع الحفر العشوائي بالقاهرة.

كما يضطلع المركز بمهمة معاونة المحافظات الحضرية في إنشاء مراكز معلومات لشبكات المرافق على غرار المركز، ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحي) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.