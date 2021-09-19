أحدهم مصاب بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ3 مطارنة وأساقفة بالكنيسة القبطية

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كتب- مينا غالي:

ظهر الأنبا هدرا أسقف أسوان في فيديو لطمأنة شعب الكنيسة عن حالته الصحية، وقال الأنبا: "نشكر الله على هذه التجربة.. أنا غير قادر على المقابلات بسبب هذا الدور، ولكن الحالة مستقرة حاليًا".

وأضاف أسقف أسوان: "كما تعلمون أن هذا الدور يحتاج إلى الراحة، وأنا محتاج إلى الراحة وغير قادر على المقابلات، وأحتاج لصلواتكم من أجلي".

ونشرت الصفحة الرسمية لمطرانية أسوان بيانًا تُطمئن فيه شعب الإيبارشية على صحة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية.

كما دعا البيان شعب الإيبارشية للصلاة والصوم دون انقطاع لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة والسبت والأحد مع إقامة القداسات الإلهية بكل كنائس الإيبارشية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي، اليوم، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتوجه نيافته إلى مقره بدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي لقضاء فترة النقاهة حسب نصيحة الأطباء، وكان في استقباله عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

كان نيافة الأنبا كيرلس قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين، دخل على إثرها أحد المستشفيات، ليخضع للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء، حتى تعافيه وخروجه اليوم.

ووجه نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة، رسالة طمأنينة لأبناء الكنيسة بشأن تطورات حالته الصحية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الأنبا كاراس في رسالة مسجلة وجهها لآباء وشعب الكنيسة: "نشكر ربنا على كل حال.. أنا كويس وهبقى كويس بسرعة.. شكرًا لكل الآباء على صلواتكم.. شكرًا لكل أطباء المحلة على تعبكم".

واختتم الأنبا كاراس رسالته قائلاً: "أنا كويس قوي وصلواتكم من أجلي حتى تمام الشفاء".

وكانت قد أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس، عن إصابة الأنبا كاراس أسقف المحلة بفيروس كورونا.

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