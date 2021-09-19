​​الواحد يقطع 750 لفة في الدقيقة.. خبير سدود يكشف تفاصيل توربينتي سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور بيتر هاني، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن التوربينين اللذين أعلنت إثيوبيا تركيبهما في سد النهضة، كانا من المفترض أن يتم تركيبهما منذ البداية بعد إتمام الملء الأول للسد، مشيرًا إلى أن تأخير التركيب والتشغيل يرجع إلى مشكلات فنية ولوجستية.

وأضاف هاني في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن القدرة التوليدية لكل توربين من نوع فرنسيس ستكون 375 ميجاوات، ما يعني أن الطاقة الإجمالية لكليهما 750 ميجاوات، مؤكدًا أن تشغيل التوربينين سيعمل على خفض منسوب المياه في بحيرة السد.

وأشار إلى أن ذلك النوع من التوربينات يعمل على تدفق مياه أقصى مُقدر بـ19370 مترًا مكعبًا في الثانية الواحدة، فيما تبلغ سرعة دوران ريشة التوربين الواحد نحو 750 لفة في الدقيقة الواحدة.

وقبل نحو أسبوع، أفاد الوزير الإثيوبي باستعداد بلاده لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب.

وأصدر مجلس الأمن بياناً لدعم استئناف مفاوضات السد، وتحديد مدى زمني للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف، برعاية الاتحاد الأفريقي.

اقرأ أيضًا..

- سد النهضة.. ما تأثير تركيب "المولد الدوار" بسد النهضة على مصير المفاوضات؟