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"تيك دولف".. كتاب يجيب عن أهم 99 سؤالًا حول استخدام الموبايل

06:00 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
"تيك دولف".. كتاب يجيب عن أهم 99 سؤالًا حول استخدام الموبايل

الكاتب أحمد طارق خبير تكنولوجي

أصدر الكاتب أحمد طارق، خبير تكنولوجي، كتاب بعنوان "تيك دولف"، وهو يحتوي على أهم 99 سؤالًا من أرض الواقع تم حلها بالكامل.

وأكد الخبير التكنولوجي أن الكتاب يشمل عدة نصائح لاستخدام الموبايل بالشكل الصحيح وطرق الحماية من الاختراق بشكل كامل.

وأوضح "طارق" في الكتاب الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف الذكي، مشيرًا إلى أن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية يقعون في مشاكل كبيرة وصحية بسبب استخدام الموبايل وقت الشاحن وهو ما يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.

كتاب تيك دولف استخدام الموبايل أحمد طارق الهواتف الذكية

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