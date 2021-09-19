Masrawy logo white

​​وكيل "عربية النواب": مداخلة الرئيس السيسي مع التلفزيون المصري "تاريخية"

03:00 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
​​وكيل "عربية النواب": مداخلة الرئيس السيسي مع التلفزيون المصري "تاريخية"

النائب أحمد فؤاد أباظة

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التلفزيون المصري بـ"التاريخية" مؤكدًا أنها تضمنت مجموعة مهمة من الرسائل العاجلة حول ملف تجديد الخطاب الديني، كما لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وطالب أباظة في بيان أصدره اليوم السبت، الحكومة والمؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني، إعطاء أولوية قصوى لرسائل الرئيس السيسي، خاصة أن الرئيس كان واضحًا وصريحًا للغاية كعادته، عندما أكد أننا لانناقش ثوابت الدين بل أمور فقهية لتتناسب مع التطور الحضاري، وأنه لابد من وجود قناعة للعمل على معالجة الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني يجب أن يكون مستمرًا لمواكبة التطور.

لجنة الشئون العربية مجلس النواب السيسي التلفزيون المصري

الخبر التالى:

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته ساعات وخاتم ماس بقيمة 5 ملايين جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -العربية: القبض على الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع فى جنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا