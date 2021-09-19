​​وكيل "عربية النواب": مداخلة الرئيس السيسي مع التلفزيون المصري "تاريخية"

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التلفزيون المصري بـ"التاريخية" مؤكدًا أنها تضمنت مجموعة مهمة من الرسائل العاجلة حول ملف تجديد الخطاب الديني، كما لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وطالب أباظة في بيان أصدره اليوم السبت، الحكومة والمؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني، إعطاء أولوية قصوى لرسائل الرئيس السيسي، خاصة أن الرئيس كان واضحًا وصريحًا للغاية كعادته، عندما أكد أننا لانناقش ثوابت الدين بل أمور فقهية لتتناسب مع التطور الحضاري، وأنه لابد من وجود قناعة للعمل على معالجة الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني يجب أن يكون مستمرًا لمواكبة التطور.