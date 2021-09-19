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​​حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة "الوفد"

02:01 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
​​حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة "الوفد"

المهندس حمدي قوطة

قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة عضو المكتب التنفيذي نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد والموقع الإلكتروني.

كما قرر المكتب التنفيذي توليه كافة المسئوليات المالية والإدارية كاملة.

وكان المكتب التنفيذي عقد اليوم السبت اجتماعًا برئاسة "أبو شقة"، حضره جميع أعضاء المكتب، وصدرت الموافقة بإجماع الآراء.

من ناحيته، تعهد المهندس حمدي قوطة أمام المكتب التنفيذي بالالتزام بتنفيذ كافة ما جاء بهذا القرار، كما هنأ أعضاء المكتب التنفيذي المهندس حمدي قوطة بثقة المكتب التنفيذي وتمنوا له التوفيق.

حمدي قوطة صحيفة الوفد بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد المواقع الإلكترونية

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