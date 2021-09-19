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​​أمين "سياحة الشيوخ" يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية

01:05 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
​​أمين "سياحة الشيوخ" يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية

النائب محمود القط

يشارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن أعضاء الوفد الرسمي لمجلس الشيوخ المصري في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تجري الانتخابات من يوم 17 إلى 19 سبتمبر.

وسيعقد الوفد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسي، ومسؤولي الإشراف على الانتخابات، كما سيزور الوفد عددًا من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

ويتضمن وفد مجلس الشيوخ المصري النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان في استقبال الوفد المصري السفير إيهاب نصر سفير مصر في جمهورية روسيا الاتحادية.​

لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ الانتخابات البرلمانية الروسية شباب الأحزاب والسياسيين

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