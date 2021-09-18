قبل افتتاحه.. رئيس "المركزي للتعمير" يكشف كواليس صورة مقهى أعلى محور ترعة الزمر

كتب– محمد عمارة:

كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، كواليس الصورة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر عددًا من المواطنين الجالسين على مقهى أعلى محور ترعة الزمر بالجيزة قبل افتتاحه رسميًا.

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم إبلاغ محافظة الجيزة، وعلى الفور تم التوجيه بإغلاق المقهى والقبض على صاحبها وتحرير محضر ضده في قسم شرطة العمرانية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أنه سيتم افتتاح محور ترعة الزمر نهاية ديسمبر المقبل.

ويعد مشروع محور ترعة الزمر عبارة عن محور عرض في الجيزة، يبدأ من المنيب حتى الوراق متجه إلى محور روض الفرج .

ويضم المحور 4 حارات لكل اتجاه، ويخدم منطقة العمرانية بالكامل وشارع الهرم وفيصل وشارع السودان ومحور صفط اللبن وكوبري ثروت وجامعة القاهرة ومنطقة الشوربجي، ويخدم على جامعة الدول العربية ومنطقة أرض اللواء ومحور 26 يوليو ومنطقة الوراق، كما سيفيد محافظة الجيزة لأنه سيشقه بالكامل من الشمال إلى الجنوب.