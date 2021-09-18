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عضو لجنة مكافحة كورونا: لم نتأكد من أمان أو فاعلية اللقاح للحوامل والأطفال

10:09 م السبت 18 سبتمبر 2021
عضو لجنة مكافحة كورونا: لم نتأكد من أمان أو فاعلية اللقاح للحوامل والأطفال

لقاح كورونا

(مصراوي):

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة أعداد إصابات كورونا متوقعة، موضحًا أن الخوف كان مع دخول فصل الشتاء، ودخول الطلاب للمدارس، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة أعداد الإصابات بدقة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "ON": "تطعيم الحوامل والأطفال أقل من 16 عامًا منطقة شائكة ومازال النقاش فيها مفتوحًا، وما يهمنا في التطعيم الأمان والفاعلية، وحتى الآن تطعيم تلك الفئات لم يتم التأكد من أمانه أو فاعليته، ولا يوجد دراسات كافية تؤكد أن تطعيم الحوامل والأطفال آمن".

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