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حدث في 8 ساعات| تفاصيل انتحار عجوز أسفل المترو وأول خطوة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة

08:13 م السبت 18 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل انتحار عجوز أسفل المترو وأول خطوة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في إنتاج البذور المحلية، وحقيقة تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات لصرف منحة جديدة، وتفاصيل قرض الـ200 مليون دولار لتحسين هواء القاهرة الكبرى، وتفاصيل انتحار رجل ستيني أسفل عجلات مترو المعادي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انتحار عجوز أسفل المترو تراخيص البناء الجديدة المحكمة الاقتصادية كائن الهوهوز سيارات مستعملة جامعة القاهرة التطعيم ضد كورونا

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