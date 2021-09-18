حدث في 8 ساعات| تفاصيل انتحار عجوز أسفل المترو وأول خطوة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في إنتاج البذور المحلية، وحقيقة تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات لصرف منحة جديدة، وتفاصيل قرض الـ200 مليون دولار لتحسين هواء القاهرة الكبرى، وتفاصيل انتحار رجل ستيني أسفل عجلات مترو المعادي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
سيارات مستعملة وقطع غيار.. السيسي يستعرض موقف إنشاء مدينة السيارات
-
تراخيص البناء الجديدة.. ننشر بيان صلاحية الموقع في شكله النهائي
-
الأمر خطير.. رسالة من رئيس جامعة القاهرة إلى الطلاب بشأن التطعيم ضد
-
تنبيه مهم من جامعة الأزهر للطلاب بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا
-
حدث في 8 ساعات| اعتماد أوراق 24 سفيرا جديدا والحكومة تمنح هدايا لمتلقي
-
الصحة العالمية تطالب بتطعيم 40% من السكان بنهاية العام الجاري
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان