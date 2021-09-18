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مصدر بالمترو يكشف تفاصيل انتحار عجوز في محطة المعادي

07:49 م السبت 18 سبتمبر 2021
مصدر بالمترو يكشف تفاصيل انتحار عجوز في محطة المعادي

محطة المعادي

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تفاصيل انتحار رجل ستيني أسفل عجلات قطار المترو بمحطة المعادي.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه في حدود الساعة الواحدة ظهرًا ألقى رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، نفسه أسفل عجلات قطار ليلقى مصرعه على الفور.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل الجثة وتحرير محضر بالواقعة، مشيرًا إلى أن حركة القطارات لم تتأثر وتوقفت نحو أقل من 10 دقائق، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالفحص تبين أن المنتحر من مواليد عام 1959 ويسكن في محافظة القاهرة حي البساتين.​

محطة المعادي انتحار عجوز مترو الأنفاق حي البساتين

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