السبكي: تسجيل 83 منشأة طبية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، إن سلامة المرضى أصبحت الشغل الشاغل لجميع الأطراف المعنية بجودة الرعاية الصحية؛ لا سيما هيئة الرعاية الصحية التي ترتكز استراتيجيتها على تقديم كل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بأعلى مستويات الجودة والتي تضاهي المستويات العالمية.

وأشار البسبكي إلى أن التوجه بترسيخ السلامة يعد توجهًا مؤسسيًّا استراتيجيًّا، ويتحقق من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير والأنظمة الوقائية الفاعلة، وهو ما تسعى إليه كل نظم الرعاية الصحية في الدول المتقدمة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية لسلامة المرضى وثقافة سلامة المرضى، وكذلك ثقافة التبليغ عن الأخطاء، والتي تعد جزءًا من الوقاية من الأخطاء، ورصد حدوثها الفعلي أو الوشيك، والتعامل بشكل ممنهج لتفادي الأخطاء التي من شأنها التقليل من مستوى الخدمة الصحية المقدمة أو عدم مأمونيتها لدى مقدمي الخدمة الصحية والمنتفعين على حد سواء.

وثمن السبكي، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر المشترك بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، تبني المشروع توصيات منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لسلامة المرضى، واختيار هذا اليوم الذي يعد مؤشرًا صريحًا وذات دلالة واضحة وانعكاسًا لتبني مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وبجودة عالمية، لافتًا إلى تقديم 6.5 مليون خدمة صحية للمواطنين تحت مظلة المنظومة الجديدة، بداخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأطلق المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد خلال كلمته مبادرة للرعاية الصحية الآمنة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، بالتعاون بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث، وبرعاية منظمة الصحة العالمية، من شأنها تقليل أخطاء وأخطار معوقات الرعاية الصحية الآمنة، ومعايير السلامة والصحة المهنية وتقديم الدواء الآمن، مؤكدًا أن العام القادم في مثل هذا اليوم الخاص بسلامة المرضى سنجني خلال ثمار هذه المبادرة.

وأضاف السبكي أنه قد برز اهتمام هيئة الرعاية الصحية بسلامة المرضى خلال رحلة علاجهم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك سلامة الأطقم الطبية كعامل أساسي لضمان سلامة المرضى، وذلك بوضع سلامة المرضى ركيزة أساسية تنطلق منها جميع الجهود في التطوير والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة؛ بما تشمل تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المتبعة دوليًّا وتوفير كل وسائل الأمان والسلامة للمرضى والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا بتلك المنشآت، وإذكاء الوعي لدى المرضى والعاملين حول سلامة المرضى لتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية والنهوض بإجراءات تضمن تحسين سلامة المرضى وإبعاد أي أذى أو ضرر قد يصيبهم.

وتابع المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد: على سبيل المثال لا الحصر حصل مستشفى النصر التخصصي للأطفال، كأول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص على اعتمادGAHAR 2021، المعترف بها دوليًّا، وكذلك الحال بالنسبة إلى مركز صحة أسرة شرق النوادي، علاوة على تسجيل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كخطوة أولى للحصول على الاعتماد، وهو ما يؤكد حرص المنظومة على الالتزام بمعايير الجودة الشاملة بما فيها تدابير مكافحة العدوى، ويمثل نموذجًا محفزًا لباقي المنشآت الصحية؛ سواء في القطاعَين الحكومي والخاص، للعمل على الارتقاء بمعايير الخدمة المقدمة، بينما وضعت منظومة التأمين الصحي الشامل سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس أولوياتها بما اشترطته من تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كشرط أساسي لانضمام المنشآة إلى منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

واستكمل السبكي: دائمًا ما تتبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتتمكن من تقديم خدمة فاعلة ومتميزة للمنتفعين، معايير الجودة الشاملة؛ وهو ما أدى إلى تسجيل 83 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علاوة على اعتماد 6 منشآت طبية طبقًا للمعايير القومية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، المعترف بها عالميًّا.

ورافق الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال مشاركته باحتفالية هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل باليوم العالمي لسلامة المرضى، وفد رفيع المستوى من الهيئة ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الهيئة؛ على رأسهم نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.