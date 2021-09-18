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تراخيص البناء الجديدة.. ننشر بيان صلاحية الموقع في شكله النهائي "يضم تصوير جوي"

04:18 م السبت 18 سبتمبر 2021
تراخيص البناء الجديدة.. ننشر بيان صلاحية الموقع في شكله النهائي "يضم تصوير جوي"

تراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات في إصدار بيانات صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وهي الخطوة الأولى لاستخراج تراخيص البناء وفق القواعد الجديدة.

وحصل مصراوي على صورة شهادة بيان صلاحية الموقع صادرة من إحدى المحافظات والتي اشتملت على المعلومات الآتية:

1- بيانات الطلب وتشمل تاريخ تقديم الطلب ورقمه.

2- بيانات مقدم الطلب وتشمل الاسم والرقم القومي.

3- بيانات الموقع وتشمل عنوان القطعة بالتفصيل ومساحتها الإجمالية.

4- رسم كروكي للموقع بالشوارع المحيطة به من كافة الاتجاهات.

5- صور فضائية "أقمار صناعية" للموقع.

6- بيانات الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

7- الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض ومنها الردود والارتفاعات والاستخدام.

8- مطابقة البيانات للاشتراطات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

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