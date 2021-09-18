يبدأ تطبيقها غدًا.. أسقف المنيا يعلن ١٠ إجراءات احترازية للعمل بها لمواجهة كورونا

كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، عددًا من التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من وباء فيروس كورونا، وذلك إلحاقا

بالبيان الصادر يوم السبت 4 سبتمبر ۲۰۲۱، وبالاتفاق مع مجمع الكهنة وكثير من الأطباء والصيادلة.

وقرر الأنبا مكاريوس، اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في:

1- التشديد على ضرورة أخذ اللقاح الواقي من الإصابة بفيروس كورونا.

۲- جعل ارتداء الكمامة شرطا لدخول الكنيسة، وسوف يقوم خدام الكشافة بالتعاون في ذلك.

۳- استمرار تخفيض نسبة الحضور في القداسات والاجتماعات إلى ٥٠٪ (خمسين بالمئة) من عدد المقاعد بالكنيسة، مع إمكانية استخدام كل المساحات المتاحة، وتوزيع الشعب على

القداسات خلال أيام الأسبوع. كما يمكن توزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم.

٤- تقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف، وكذلك تقليل الوقت في بقية الاجتماعات.

5- استمرار إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد، باستثناء ما هو داخل الإيبارشية فقط.

٦- تخفيض عدد المقاعد في قاعات العزاء إلى نفس النسبة (50% من سعة القاعة) مع التأكيد على ذلك عند الحجز.

٧- استمرار التوقف عن الافتقاد بالمنازل ومناولة المرضى.

۸- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنيسة مع الالتزام بالنسبة المقررة.

وعلى كل من يشعر بأية أعراض للويأ - مهما كانت بسيطة- أن يمتنع عن المجيء إلى الكنيسة، حتى تمام الشفاء.

۱۰ - التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد- الكمامة- قياس الحرارة المطهرات).

وأكد أسقف المنيا، أنه تقرر أن يعمل بهذه القرارات بدءا من غدٍ الأحد 19 سبتمبر ۲۰۲۱م، وحتى السبت ۲ أكتوبر ۲۰۲۱م، حيث يعاد تقييم الوضع طبقا للمستجدات. مطالبا أبناء الكنيسة بمساعدة الآباء الكهنة في الالتزام بهذه التعليمات.

واختتم الأنبا مكاريوس قائلا: "حفظ الله الجميع من كل شر وسوء، طالبين الشفاء للمرضى وراحة في الفردوس للمتنيحين، بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.​