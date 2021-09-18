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في 33 مدينة.. طريقة تخصيص شقق "سكن لكل المصريين 2" بعد زيادة الطلبات عن المطروح

01:54 م السبت 18 سبتمبر 2021
في 33 مدينة.. طريقة تخصيص شقق "سكن لكل المصريين 2" بعد زيادة الطلبات عن المطروح

شقق سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آلية التعامل مع زيادة طلبات حجز شقق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، عن المطروح في عدد من المدن الجديدة.

وقالت مي عبدالجميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان، السبت، إنه توجد 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه سيتم الاعتماد على تطبيق مبدأ الأولويات بالنسبة للحاجزين في عملية تخصيص الوحدات وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

شقق سكن لكل المصريين 2 صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مي عبدالجميد

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