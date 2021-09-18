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أعلى مأذنتين.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

01:30 م السبت 18 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب، ‏المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة صور حديثة لعمليات البناء والإنجاز في إنشاء مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق خطاب، على الصور، قائلا: مسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة أحد أكبر مساجد العالم ليكون إحدى العلامات المميزة.

وأضاف: يتم بناء المسجد على أعلى تبة بالمدينة حتى يمكن رؤيته من جميع أنحاء العاصمة، ويضم المسجد أعلى مأذنتين في مصر بارتفاع 140 مترا.

مسجد مصر الكبير العاصمة الإدارية وزارة الإسكان أكبر مساجد العالم

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