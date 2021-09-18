أعلى مأذنتين.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة صور حديثة لعمليات البناء والإنجاز في إنشاء مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلق خطاب، على الصور، قائلا: مسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة أحد أكبر مساجد العالم ليكون إحدى العلامات المميزة.
وأضاف: يتم بناء المسجد على أعلى تبة بالمدينة حتى يمكن رؤيته من جميع أنحاء العاصمة، ويضم المسجد أعلى مأذنتين في مصر بارتفاع 140 مترا.
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