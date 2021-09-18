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الحكومة ترد على أنباء تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات لصرف منحة جديدة

01:00 م السبت 18 سبتمبر 2021
الحكومة ترد على أنباء تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات لصرف منحة جديدة

مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات هاتفية من وزارة القوى العاملة بدعوى تحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بالاتصال الهاتفي بأي من العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، موضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُشيرةً إلى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

مجلس الوزراء لعمالة غير المنتظمة رف منحة جديدة كالمات لصرف منحة جديدة

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