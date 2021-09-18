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التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

12:12 م السبت 18 سبتمبر 2021
التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

خالد عبد الغفار

كتب- داليا شبل:

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي على رأس قائمة منح الجامعات التي ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الالكترونى التالى:أضغط هنا

وأفاد التقرير أن الموعد النهائي لاستلام الطلبات 2 نوفمبر المقبل، ولمزيد من المعلومات والإطلاع على كافة الإرشادات وشروط التقدم للمنح ، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختيار حول البرنامج يكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي:اضغط هنا

ولفت التقرير أن المنحة تسمح باختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات مختلفة في جامعات المملكة المتحدة البريطانية، بشرط الحصول على قبول غير مشروط من أحد هذه الجامعات.

وأوضح التقرير أن المنحة ممولة بالكامل من مكتب الشؤون الخارجية، والكومنولث، والتنمية، للدراسة على مستوى الدراسات العليا، بما في ذلك الرسوم الدراسية، وراتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة، والتأمين الصحي، وكذلك السكن، ومصاريف الطيران (ذهاب وإياب).

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي المملكة المتحدة قطاع الشئون الثقافية منح دراسية

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