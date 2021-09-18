الأمر خطير.. رسالة من رئيس جامعة القاهرة إلى الطلاب بشأن التطعيم ضد كورونا

كتب- محمد نصار:

ناشد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمنافذ وعيادات التطعيم بالجامعة حفاظا عليهم وعلى أسرهم والمخالطين لهم.

وقال الخشت، في رسالة للطلاب: أبنائي وبناتي الطلاب.. التطعيم ضروري وجائحة كورونا بالغة الخطورة، أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة، إن الأمر جاد وخطير.

وتابع: نؤكد بعدم دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد إلا للمطعمين فقط، توجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح اضغط هنا، ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.

وفي حالة تعذر على الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي و الكارنيه الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.