الإسكان: "المجتمعات العمرانية" تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من عدة بلدان.

وأضاف الوزير، في بيان، السبت: "تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة يفيد بفوز الهيئة بالجائزة من بين 170 ترشيحا من عدة بلدان من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف: "طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرون "ياوندي"، في الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر لتلقي هذه الجائزة المرموقة".

ووجه وزير الإسكان الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة في التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، بينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا في مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي آمن بقدراتها في البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت في تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التي تناسب مختلف شرائح الدخل، في مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المباني الخدمية المختلفة.

وأعلن وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمراني المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.​