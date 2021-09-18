"كورونا" في 24 ساعة| 588 إصابة في مصر.. والدواء الأمريكية ترفض تعميم جرعة ثالثة من فايزر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

منحة جامعية مجانية.. الصحة تحصر أبناء شهداء الأطقم الطبية في كورونا

محافظ القليوبية يشهد إطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

الكويت: حالة وفاة واصابة 63 بكورونا

السعودية: استمرار انخفاض الإصابات والحالات الحرجة لمرضى كورونا

بريطانيا تخفف متطلبات فحوص كورونا للقادمين الملقحين ضد الفيروس

إعطاء مئات من جرعات لقاح موديرنا منتهية الصلاحية في ألمانيا

الدواء الأمريكية ترفض تعميم جرعة ثالثة من فايزر وتكتفي بجرعة معززة لمن تخطى 65 عاما

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 6ر0% ليصل الإجمالى إلى 8ر41 مليون

آلاف السيدات يبلغن عن مشكلات في الدورة الشهرية بسبب كورونا

الهند: تسجيل 34 ألفًا و403 إصابات بكورونا في 24 ساعة​