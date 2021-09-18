ارتفاع الحرارة بداية من الأحد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

​​كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمدة 5 أيام، بدء من السبت، وحتى الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

واعتبارًا من يوم الأحد 19 سبتمبر سيحدث ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وتأتي باقي التفاصيل على النحو التالي:

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