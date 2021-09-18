​​​سد النهضة| خبير مائي: لهذا السبب تتمسك مصر بحل ملزم وقانوني للأزمة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن مياه نهر النيل هو مصدر الموارد الرئيسية الذي تعتمد عليه مصر في سداد احتياجاتها من زراعة وصناعة ومياه شرب بنسبة تزيد عن 85%؛ مضيفًا أن إثيوبيا ليست حليفًا موثوق فيه ودائمًا ما تثير نقاط الخلاف وتتهرب من معاهداتها.

ودعا مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير، مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة عبر الوساطة الأفريقية، وطالب الدول الثلاث بالعمل على إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن السد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الشراقي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مصر لا تطالب فقط بتوقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل، بل تطالب برعاية دولية تضمن التزام الأطراف المتنازعة حاليًا أو في المستقبل، لافتًا إلى أن حكومة أديس أبابا دائمة التهرب من تعهداتها وهو ما حدث مع إريتريا والسودان.

وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن إثيوبيا تتحدث من منطلق أنها صاحبة هذا النهر ولا تعتبره نهرًا دوليًا يبدأ من الهضبة الإثيوبية وينتهي في مفيض توشكى، مضيفًا: "مصر لا يمكن أن تقبل بحلول وسطة أو تعهدات فردية بعد الضرر المائي، بل بحصص وأرقام يتوافق عليها الجميع".

وكانت تونس، تقدمت بيان لمجلس الأمن لدعم استئناف مفاوضات السد، وتحديد مدى زمني للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

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