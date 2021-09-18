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​​"الأسعار مشجعة".. نقيب الفلاحين: نصف مليون فدان مزروعة قطن الموسم المقبل

08:30 ص السبت 18 سبتمبر 2021
​​"الأسعار مشجعة".. نقيب الفلاحين: نصف مليون فدان مزروعة قطن الموسم المقبل

حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن زيادة أسعار القطن المصري سيشجع المزراعين للعودة بقوة للزراعة الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن مساحة زراعة القطن الموسم القادم إلى 500 ألف فدان.

وأضاف عبدالرحمن، في بيان له اليوم الجمعة، أن مساحة زراعة القطن الموسم الحالي تصل إلى نحو 236 ألف فدان، متوقعًا إنتاج ما يزيد عن 1.6 مليون قنطار.

وتابع: "القطن المصري يحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث الجودة والمتانة والنعومة، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث كمية الإنتاج لوحدة الزراعة".

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن قنطار القطن بالوجه البحري تخطى سعره لأول مرة الـ4600 جنيه، بينما تخطى سعر القنطار بوجه قبلي 3800 جنيه، فيما تخطى سعر أردب بذرة القطن الـ700 جنيه.

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