Masrawy logo white

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 86 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

06:00 ص السبت 18 سبتمبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 86 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 86 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من (دبي، تورنتو، الكويت، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، آديس ابابا، جوهانسبرج، بيروت) و21 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

"كورونا" في 24 ساعة| 588 إصابة في مصر.. والدواء الأمريكية ترفض تعميم جرعة ثالثة من فايزر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا