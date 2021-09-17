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"الري" تكشف جهود التحول نحو التنمية الخضراء

11:48 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
"الري" تكشف جهود التحول نحو التنمية الخضراء

المهندس محمد غانم

(مصراوي):

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا عدة للتحول نحو التنمية الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن مصر تواجّه نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك مخرات سيول تبقى 10 سنوات جافة ومرة واحدة تصبح ممتلئة، والوزارة مستعدة وجرى إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول ومخاطرها في العديد من المحافظات، ومنها البحر الأحمر، ونعمل على مكافحة ارتفاع منسوب البحر، وذلك من خلال حماية الشواطئ".

وتابع: "البحيرات الصناعية التي تجمع المياه نستفيد منها في العديد من الخدمات للبدو، وتوفير مصدر مياه إضافية للبدو لاستخدامها".

محمد غانم وزارة الري التغيرات المناخية برنامج حصاد الأسبوع

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