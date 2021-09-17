Masrawy logo white

محافظ الجيزة: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

11:14 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ( ملكية خاصة) وتذليل أي معوقات في حينه.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة، وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف راشد، بعرض تقرير يومي بنتائج الحملات بكافة المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.

وفي ذلك الإطار أزال مركز العياط حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 16 ألف م2، عبارة عن استراحة ومنشأة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري.

كما شن مركز أطفيح حملة إزالة تعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل بـ14 حالة تعد على حرم النيل، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعد على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وولاية المحافظة ضمن موجة إزالة التعديات، بقرى البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسى والكريمات ودير الميمون.

أحمد راشد الجيزة أملاك الدولة الأراضي المملوكة للدولة

الخبر التالى:

رئيس جهاز "6 أكتوبر": تنفيذ 14 قرار إغلاق وتشميع لأنشطة مخالفة بحملة في الحي المتميز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا