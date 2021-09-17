محافظ الجيزة: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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كتب- أحمد مسعد:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ( ملكية خاصة) وتذليل أي معوقات في حينه.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة، وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف راشد، بعرض تقرير يومي بنتائج الحملات بكافة المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.

وفي ذلك الإطار أزال مركز العياط حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 16 ألف م2، عبارة عن استراحة ومنشأة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري.

كما شن مركز أطفيح حملة إزالة تعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل بـ14 حالة تعد على حرم النيل، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعد على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وولاية المحافظة ضمن موجة إزالة التعديات، بقرى البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسى والكريمات ودير الميمون.