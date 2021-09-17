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​ينطلق نوفمبر المقبل.. شركات سعودية تشارك في معرض دبي للطيران

08:27 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
​ينطلق نوفمبر المقبل.. شركات سعودية تشارك في معرض دبي للطيران

معرض دبي للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات في قطاع الطيران السعودي، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، الذي سيقام خلال الفترة 14 إلى 18 نوفمبر المقبل، ويجمع كبرى الهيئات العالمية في قطاعي الطيران والدفاع، وتستعرض الشركات السعودية منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتطورة، فضلًا عن عقد شراكات مهمة لدعم قطاعي الطيران والدفاع.

وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض كلًا من: الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للطيران المدني، والشركة السعودية للطيران، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة التابعة لها شركة الإلكترونيات المتقدمة، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية، مع أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات.

وقال المهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات: تسببت الجائحة العالمية إلى تداعيات ضخمة على قطاع الطيران، لا سيما على شركات التصنيع وخطوط الطيران والمطارات وشركات الدفاع الجوي ، وتتيح المشاركة في معرض دبي للطيران فرصة مهمة للتعرّف عن كثب على رؤية اللاعبين الأساسيين في قطاع الطيران، واستشراف مستقبله في مرحلة ما بعد الأزمة، وتحديد السبيل الأمثل لتعافيه وانتعاشه، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لبناء شراكات مهمة.

وأضاف: "نسلط الضوء خلال مشاركتنا في المعرض، على القدرات الهندسية الكبيرة وخدمات صيانة الطائرات المتقدمة التي تتميز بها الهيئات والشركات السعودية، كما سنقدم بوابة مشتركة تمكّن الشركات الخارجية من التعاون، وعقد شراكات مهمة مع الشركات السعودية الرائدة في مجال هندسة الطيران وصيانة الطائرات، من خلال تقديم المشاريع التجارية والمختصة بالشؤون الدفاعية والفوز بها وتنفيذها في المملكة".

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حاكم دبي، من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل.

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