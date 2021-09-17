رئيس "العربية للتصنيع": ندعم تنفيذ المشروعات البحثية والابتكارات وتدريب الدارسين

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقًا لرؤية مصر 2030، فضلًا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة.

وأشاد التراس في بيان له الجمعة، بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسي بالمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة، مشيرًا إلى أن المعهد يتبنى رؤيا متكاملة للبحث العلمي من مختلف المجالات الهندسية والعلمية، كما يعمل على توطين التكنولوجيا في الدولة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك في المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية في أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة، وفي استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضًا التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية في المعهد، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المعهد العالي للهندسة لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة.

وفي سياق متصل، أوضح التراس أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية لتلبية كافة احتياجات المعهد، في مجالات السيارات والاستخدام النظيف للطاقة وتطبيق التكنولوجيات البيئية في مجال الإنتاج الصناعي والطاقة المتجددة.