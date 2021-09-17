حدث في 8 ساعات| كواليس إقالة مدير أوقاف الإسماعيلية وتنبيه مهم من جامعة الأزهر بشأن لقاح كورونا
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث شهد وزير الدفاع المرحلة الختامية للتدريب المشترك" النجم الساطع 2021" بالذخيرة الحية، والحكومة توضح حقيقة إهدار المال العام، والسكة الحديد توضح أسباب زيادة رسوم دخول محطات القطارات لغير المسافرين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المشترك" النجم الساطع 2021"
-
تنبيه مهم من جامعة الأزهر للطلاب بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا
-
"الصحة" تتسلم 20 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر
-
حدث ليلاً| ماذا حدث بعد بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟.. اللحظات
-
نائب بـ"صحة النواب" يناشد المواطنين سرعة التسجيل لأخذ لقاح كورونا..
-
مصدر بـ"السكة الحديد": تحصيل مقابل انتظار على رصيف القطارات قرار قديم
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان