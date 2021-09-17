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حدث في 8 ساعات| كواليس إقالة مدير أوقاف الإسماعيلية وتنبيه مهم من جامعة الأزهر بشأن لقاح كورونا

07:07 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| كواليس إقالة مدير أوقاف الإسماعيلية وتنبيه مهم من جامعة الأزهر بشأن لقاح كورونا

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث شهد وزير الدفاع المرحلة الختامية للتدريب المشترك" النجم الساطع 2021" بالذخيرة الحية، والحكومة توضح حقيقة إهدار المال العام، والسكة الحديد توضح أسباب زيادة رسوم دخول محطات القطارات لغير المسافرين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لقاح كورونا جامعة الأزهر النجم الساطع 2021 هيئة السكة الحديد الحكومة الفريق أول محمد زكي القوات المسلحة

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