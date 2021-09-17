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الريف المصري: تنفيذ أعمال تطهير وصيانة منطقة المغرة بمشروع المليون ونصف فدان

06:37 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، تنفيذ أعمال التطهير والصيانة للطرق المدقات بمنطقة المغرة التابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان التي تنفذه الدولة المصرية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف، لـ"مصراوي"، إنه تم صيانة طريق سيد درويش طريق 29 على مدار يومين، مشيرًا إلى أن التنفيذ جاء في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير التي تقوم بها الشركة.

وأشار عبدالوهاب، إلى أن أعمال التطوير ستشمل مختلف الأعمال والمواقع التابعة لمشروع المليون ونصف المليون.

شركة تنمية الريف المصري الجديد مشروع المليون ونصف فدان منطقة المغرة وزارة الزراعة

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