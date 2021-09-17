وزيرة الثقافة: صوت عفاف راضي امتداد لجيل العمالقة ويجسد الرقي والأصالة

(مصراوي):

أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى وشهدت عودة المطربة الكبيرة عفاف راضى للساحة الغنائية على مسرح النافورة بمصاحبة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو سليم سحاب، رفع لافتة كامل العدد.

وقالت وزيرة الثقافة: إن الفعاليات الفنية التي تقام للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقي والغناء تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري.

وأكدت أن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، موضحة حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها علي تنشيط الذاكرة الفنية للجمهور.

وأضافت: إن بليغ حمدي يُعد عبقرية موسيقية خالدة ونجح فى خلق أعمال شكلت جزءًا من وجدان الجمهور المصري والعربى، مشيرة إلى عودة الفنانة عفاف راضي للساحة الغنائية والذي يشكل قيمة كبيرة للفن، وحرصت علي الصعود إلى خشبة المسرح لتهنئتها علي عودتها للغناء وظهورها بعد فترة غياب بكامل لياقتها الفنية متابعة أن صوتها ولد من رحم جيل العمالقة ويعد امتداد لهم ودليلا ومرشدا للأجيال الجديدة للحفاظ علي الأصالة والرقي والهوية.

وكان الحفل قد بدأ الجزء الا ول منه بمشاركة المطربين ياسر سليمان ، محمد متولي ، رحاب مطاوع وعازف الكمان نادر انيس وتضمن باقة من اشهر الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والذي تالقت في الجزء الثاني منه عفاف راضى وشدت ب سلم سلم ، تساهيل ، كله في المواني ، جرحتني عيونه السودا ، قضينا الليالي ، ردوا السلام ، يمكن علي باله ، لمين يا قمر ، وحدي قاعده في البيت ، هوا يا هوا وعطاشي التى شاركتها ادائها ابنتها المطربة الشابة مى كمال ، اما الفاصل الاول تضمن اغانى الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود ، ألف ليلة وليلة الى جانب موسيقى بعيد عنك .