"وصف مصلين بالمتطرفين".. ننشر كواليس إقالة مدير أوقاف الإسماعيلية من منصبه

كتب- محمود مصطفى:

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، كواليس إقالة الشيخ صبري عبادة مديرية مديرية الإسماعيلية من منصبه، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، إن الشيخ صبري عبادة كان يلقي خطبة الجمعة حول "حق الوطن والمشاركة في بنائه"، بمسجد الإسماعيلي "المطافي" بمدينة الإسماعيلية، ووردت بعض الألفاظ على لسانه اعتقد رواد المسجد أنها هجومًا عليهم.

وأضاف المصدر أنه بعد انتهاء الشيخ صبري عبادة من من خطبة الجمعة، ونزوله من المنبر، احتد عليه المصلين، وحاول البعض منهم الفتك بهم، اعتراضًا على وصفه لهم بـ"المتطرفين"، إلا أن القائمين على المسجد أدخلوه لمكتب الإمام.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت وفدًا من التفتيش العام للمسجد الذي حدثت فيه الواقعة، لمعرفة ما حدث على أرض الواقع.

وقررت وزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن القرار بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

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