رئيس حكومة الوحدة الليبية يتفقد العاصمة الإدارية: "دليل على عراقة المصريين وقوتهم" (صور)

(مصراوي):

تفقد المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، يرافقه عدد من الوزراء الليبيين، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الجولة باستقبال الوفد في مسجد الفتاح العليم من قبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المكلّف بمرافقة الوفد الليبي مدة الزيارة لمصر، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بوزارة الإسكان، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، وممثلي شركة العاصمة الإدارية.

أدى الوفد صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم ثم استمع إلى شرح كامل عن المسجد ومحتوياته، ثم بدأت جولة تفقدية بالمدينة مرورًا بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي وموقع منطقة الأعمال المركزية، التي يتم فيها بناء 20 برجًا، حيث شرح المهندس عبدالمطلب ممدوح نسب التنفيذ، واستخدامات الأبراج، وعدد العمال في الموقع، وخلافه.

ثم قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومرافقوه بزيارة لمبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة.

وفي ختام الزيارة تفقد الدبيبة فندق الماسة، وأثنى على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بحجم العمل والجهد المبذول قائلًا: "حجم المشروعات بهذا الشكل إنما يدل على عراقة المصريين وقوتهم".