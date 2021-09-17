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إدراج مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية

04:42 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
إدراج مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية

الدكتورة رشا الديدي

كتب – أسامة علي:

أعلنت الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الأداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس تحرير مجلة الخدمة النفسية التي يصدرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اختيار المجلة لإدراجها ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية .

وأعربت " الديدي " عن سعادتها بهذا الاختيار الذى يعد تتويجا للجهود التى تبذلها هيئة تحرير المجلة في إخراج أعداد المجلة بالشكل اللائق الذى عبر بها للوصول إلى أعلى التصنيفات، حيث حصلت مؤخرا على معامل أرسيف الدولى للاستشهادات المرجعية، كما تعكف إدارة المجلة على تجهيز أعداد المجلة بصيغة xml لتحميلها و إدراجها على موقع الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية حتى يتسنى للباحثين الاطلاع عليها عبر الكشاف في أقرب وقت ممكن .

رشا الديدي مجلة الخدمة النفسية آداب عين شمس الكشاف العربي

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