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منحة جامعية مجانية.. الصحة تحصر أبناء شهداء الأطقم الطبية في كورونا

04:27 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
منحة جامعية مجانية.. الصحة تحصر أبناء شهداء الأطقم الطبية في كورونا

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مديرية مديريات الشئون الصحة بالمحافظات بشأن موافاة الوزارة ببيانات أبناء شهداء الكوادر الطبية ممن ينطبق عليهم شروط المنحة المقدمة من مجلس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المنتهي للدراسة لنيل درجة البكالوريوس.

وأرسل مجلس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إخطارًا لوزارة الصحة والسكان، بالموافقة على منح أبناء شهداء الكوادر الطبية منح دراسية لنيل درجة البكالوريوس بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية للعام الجامعي 2022/2021 تقديرا وعرفانا من أسرة الجامعة بدور الكوادر الطبية وكافة العاملين بوزارة الصحة المصرية تقديرا للمجهودات الكبيرة المبذولة في سبيل وقاية وعلاج الشعب المصري بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

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وزارة الصحة والسكان منحة جامعية فيروس كورونا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

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