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الأوقاف تقرر إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه

02:55 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
الأوقاف تقرر إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه

الشيخ صبري عبادة

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن القرارا بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.

صبري عبادة وزارة الأوقاف مختار جمعة أوقاف الاسماعيلية

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