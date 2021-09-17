الأوقاف تقرر إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ صبري عبادة مدير مديرية الإسماعيلية من منصبه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن القرارا بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف.